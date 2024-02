“Prossimità e territorialità: il Cau, l’infermieristica di comunità, il benessere psicologico dei cittadini” è il sottotitolo dell’incontro in programma a Camposanto domani, giovedì 22 febbraio, con inizio alle ore 20.30, presso la Sala Polivalente Ariston di via Roma 6.

L’appuntamento si inserisce all’interno del ciclo “Nuovi servizi per nuovi bisogni”, format ideato dall’Azienda USL di Modena in collaborazione con i Comuni in cui i professionisti sanitari incontrano i cittadini per illustrare percorsi e attività sul territorio.

La serata sarà aperta dagli interventi di Monja Zaniboni, Sindaca di Camposanto, Annamaria Ferraresi, Direttrice del Distretto di Mirandola, e Giuseppe Licitra, Direzione medica dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, e proseguirà toccando diversi temi: dal Centro di Assistenza e Urgenza (CAU) di Finale Emilia, di cui parlerà Federico Barbani, Responsabile Cure Primarie Mirandola/Carpi, all’infermieristica di comunità, con gli interventi delle infermiere di comunità Rosa Lopopolo e Raffaella Fant, e di Andrea Melloni, Medico Medicina Generale. Infine spazio anche al benessere psicologico con la relazione di Roberta Covezzi, Responsabile del Centro di Salute Mentale di Mirandola.