L’Amministrazione comunale di Fiorano Modenese esprime le più sincere condoglianze, a nome di tutta la comunità, ai famigliari di Pietro Corradini, storico meccanico della Ferrari, scomparso ieri all’età di 76 anni.

La passione e l’amore per i motori che avevano caratterizzato la sua vita lavorativa alla Ferrari e in Formula 1, si esprimeva da qualche mese anche nell’attività dell’associazione New Minicar Fiorano A.S.D., da lui presieduta, che a settembre dello scorso anno aveva preso in gestione la pista per automodellismo dinamico Jody Scheckter in via Antica Cava a Fiorano Modenese.

Una collaborazione positiva con il Comune, che vedeva in Pietro Corradini un interlocutore appassionato, disponibile, dalle grandi capacità umane e professionali.