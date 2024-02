Nella serata di ieri, diversi esercenti del centro città segnalavano al 112 la presenza di un uomo armato di cutter che, oltre ad aggirarsi in loco, si era addentrato in un locale. L’immediato intervento di due pattuglie dei Carabinieri consentiva di rintracciare ed identificare l’individuo all’interno di una pertinenza pubblica del Duomo, in cui lo stesso pareva trattenersi in stato confusionale.

Allontanato precauzionalmente dal luogo per le operazioni di controllo ed identificazione, l’interessato, che non veniva trovato in possesso dell’arma segnalata, veniva fatto accompagnare all’ospedale di Modena per accertarne lo stato di salute. Sull’episodio sono in atto approfondimenti, intesi anche a verificare l’eventuale pregressa commissione di reati.