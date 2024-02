A Mirandola arriva Supplici dalla tragedia di Euripide con la regia di Serena Sinigaglia nell’adattamento di Maddalena Giovannelli. Lo spettacolo prodotto da ATIR – Nidodiragno/CMC – Fondazione Teatro Due, Parma, dove ha debuttato nel 2022, ha vinto il Premio della critica 2022 dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro e il Premio Hystrio Twister 2023.

Nella tragedia scritta da Euripide nel 423 a.C. un gruppo di donne di Argo, madri dei guerrieri argivi morti nel fallito assalto a Tebe, si riunisce presso l’altare di Demetra ad Eleusi per supplicare gli ateniesi di aiutarle a dare degna sepoltura ai figli, poiché i tebani negano la restituzione dei cadaveri. Il re ateniese Teseo decide di aiutarle, ma l’accordo non viene trovato e la guerra tra le due città è inevitabile.

In quegli anni Atene era in piena espansione imperialista in tutto il Peloponneso: Euripide vuole portare l’attenzione sul paradosso di queste guerre che, al di là dell’esito spesso vittorioso, stanno devastando la città e la sua società.

In scena sette formidabili attrici interpretano le madri, il coro e i vari personaggi, e tramite esse, Euripide ci parla ancora oggi dell’orrore della guerra, del dolore che provoca la violenza: il lutto, il rapporto con la morte per coloro che restano, il ruolo degli dèi, del fato ma soprattutto degli uomini come motore della Storia. Secondo la regista Serena Sinigaglia sono le parole di Adrasto quelle da ascoltare con più attenzione: il suggerimento del re sconfitto è imparare a perdere, un pensiero rivoluzionario, soprattutto oggi.

Auditorium Rita Levi Montalcini via 29 Maggio, 4Mirandola – Tel: 0535 22455 –

Prenotazioni via e-mail e telefoniche si possono effettuare prenotazioni telefoniche scrivendo una e-mail all’indirizzo mirandola@ater.emr.it, telefonando al numero 0535 22455 negli orari di apertura della biglietteria e con messaggio WhatsApp al numero 333 2455605.