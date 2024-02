Nella mattinata odierna il Sindaco Alberto Greco, assieme all’Assessore Claudio Sgarbanti, ha partecipato alle celebrazioni del 561° anniversario dalla nascita del filosofo cittadino Giovanni Pico.

Il primo cittadino in rappresentanza dell’Amministrazione ha deposto un mazzo di fiori ai piedi del monumento dedicato all’umanista. La cerimonia, alla presenza delle autorità cittadine, si è conclusa con l’intervento dell’Assessore Claudio Sgarbanti che ha menzionato tutte le attività del territorio (Aziende, Associazione e realtà Sportive) che contengano “Pico” nel loro nome.

“L’Amministrazione onora un concittadino tanto illustre e capace, con i suoi talenti ed i suoi manoscritti, di rendere Mirandola famosa in Italia e nel Mondo – ha dichiarato nel suo intervento l’Assessore Claudio Sgarbanti – L’amore per Città, che Giovanni Pico ha raccontato per tutta la sua esistenza, rappresenta una bellissima testimonianza da tramandare in modo particolare alle generazioni più giovani. Ho voluto sottolineare nel mio intervento, attraverso la lettura di 24 attività imprenditoriali del territorio che arrecano il suo nome – quanto il territorio ancora oggi si ritenga rappresentato da un filosofo capace – a distanza di tanti anni – di risultare attualissimo ed i cui concetti vengano continuamente citati dai potenti del mondo in materia di dignità e diritti dell’uomo”.