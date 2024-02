“Una sconfitta che fa male. Bisogna metterci la faccia ed assumerci le nostre responsabilità, abbiamo dimostrato di essere precari in alcune situazioni”. Queste le parole di Mister Dionisi al termine di Sassuolo-Empoli.

“Nel primo tempo abbiamo concesso troppo e potevamo fare sicuramente meglio. Abbiamo calciato spesso in porta ma senza precisione. Abbiamo subito 3 gol da situazioni di calcio piazzato e sono tanti. Nel secondo tempo l’abbiamo ripresa due volte, la verità è che siamo stati poco efficaci nelle due aree dove si determinano le partite. Un contrasto vinto o perso può fare la differenza, dobbiamo metterci più personalità e determinazione perchè questi dettagli fanno la differenza”.

Il tecnico neroverde ha poi concluso: “Non possiamo essere spettatori del nostro destino bensì artefici, oggi lo volevamo essere ma non lo siamo stati per tutta la partita. Mi assumo la responsabilità, i ragazzi sono vivi, la partita lo dimostra, ma dobbiamo fare tutti di più. Abbiamo perso la prima di 14 gare determinanti contro una diretta concorrente, siamo delusi. La prossima non sarà semplice”.