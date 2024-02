Coperto con precipitazioni nella mattina sulle province occidentali, nevose in Appennino a quote superiori ai 1000/1200 metri. Dal pomeriggio, intensificazione ed estensione delle piogge anche alle province centrali, con interessamento di quelle orientali dalla sera. Sui settori appenninici, le precipitazioni saranno nevose a quote al di sopra dei 1300/1500 metri.

Temperature senza variazioni significative, minime tra 4/6 gradi, massime tra 8 gradi delle province occidentali e 11/13 gradi di quelle orientali. Venti da sud/est, con rinforzi sui settori costieri nel corso della giornata. Mare poco mosso al mattino, con tendenza ad aumento del moto ondoso.

(Arpae)