Da diversi mesi era vittima di 4 minori, suoi compagni di scuola, che non perdevano occasione per offenderlo, tirargli i capelli, prenderlo a pugni arrivando, in una circostanza a farlo cadere dalla bicicletta per poi infierire ulteriormente con la vittima, preso a pugni e ferito con un taglio profondo alla gamba da un pezzo di ferro lanciato dagli aggressori.

Quest’ultimo episodio, che ha cagionato alla vittima 13 enne lesioni personali giudicate guaribili in 15 giorni, ha visto i genitori esercenti la patria potestà, rivolgersi ai carabinieri di Sant’Ilario d’Enza, denunciando quanto il figlio subiva da diversi mesi. Per questi motivi con l’accusa di concorso in lesioni personali aggravate, percosse e molestia o disturbo alle persone i carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza, a conclusione delle indagini, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna quattro minori adolescenti residente in provincia di Reggio Emilia.

In origine il quartetto si “limitava” ad offendere, insultare e molestare la vittima, sia a scuola che in ogni luogo che il ragazzo frequentava per poi, dall’estate scorsa, passare alle violenze fisiche che avrebbero visto la vittima essere picchiato in almeno sei occasioni. La prima nel luglio del 2023 in un parco pubblico della Val d’Enza dove il giovane veniva colpito con un pungo, e successivamente nel mese di agosto presso un campo sportivo del reggiano, dove veniva spintonato, fatto cadere a terra, e insultato. Ad ottobre, all’uscita da scuola, veniva offeso e preso per i capelli, mentre il giorno successivo alla fermata dell’autobus veniva preso per il collo. L’ultimo episodio, che ha indotto i genitori a rivolgersi ai carabinieri per denunciare quanto il figlio subiva da tempo, e avvenuto lo scorso mese di gennaio. Il ragazzo in sella alla bicicletta si stava recando presso un centro studi quando incontrava i suoi presunti aggressori che lo facevano cadere dalla bicicletta per poi prenderlo a pugni sino ad arrivare a lanciargli un pezzo di ferro tanto da procurargli un profondo taglio sulla gamba destra. Nell’occasione la vittima ricorsa alle cure sanitarie veniva medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni.

I genitori, che nel passato avevano cercato di chiedere spiegazioni ai 4 minori sul loro atteggiamento venendo a loro volta offesi, si rivolgevano ai carabinieri di Sant’Ilario d’Enza denunciando i fatti. I carabinieri acquisita la denuncia, davano subito avvio alle indagini, che supportate anche da concordi testimonianze, permettevano di ricostruire i fatti e acquisire presunti elementi di responsabilità in ordine ai citati riferimenti normativi violati a carico dei 4 minori che venivano denunciati in stato di libertà all’A. G. minorile di Bologna in ordine ai citati riferimenti normativi presuntivamente violati.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.