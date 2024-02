Nel pomeriggio di venerdì 25 febbraio, sulla Strada Statale 12, un autoarticolato proveniente da nord e in marcia in direzione sud, tentando un sorpasso, entrava in collisione con un altro veicolo pesante all’altezza del km 219, proseguendo nella propria marcia senza fermarsi a prestare soccorso. A seguito dell’impatto, un autotreno colpito terminava la propria corsa nel fossato posto sul lato est della carreggiata. Una dinamica arricchita dal sopraggiungere di un terzo autoarticolato che, a causa dei detriti rilasciati dall’impatto precedente, forava il pneumatico anteriore sinistro: dallo sbandamento susseguente si verificava la perdita di una parte del carico: nello specifico un bancale.

Il veicolo responsabile è poi stato successivamente intercettato e identificato da una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato di Mirandola – grazie anche al sistema di varchi e telecamere – presso la successiva piazzola di sosta presente sulla variante 12. Il soggetto è stato prontamente sottoposto ai controlli di rito ed alla verifica del tachimetro. Necessario invece l’intervento di due pattuglie della Polizia Locale sul posto dell’incidente, le quali hanno sovrinteso le operazioni di rimozione del relitto del veicolo pesante che ostruiva parzialmente la marcia – iniziate alle ore 20 e terminate alle ore 22 circa – provvedendo a ripristinare correttamente la viabilità ordinaria.