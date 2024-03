Prenderanno il via nella prima settimana del mese di marzo, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, i lavori per la razionalizzazione e adeguamento del reticolo fognario di via Marchi e via Costa in Comune di Novellara.

L’intervento, realizzato a cura di Iren acqua Reggio, società operativa territoriale per la gestione del servizio idrico integrato nel territorio del bacino di Reggio Emilia, ha un importo complessivo di 770.000,00 €, finanziato nel Programma Operativo interventi ATERSIR 2020/2023, e prevede la realizzazione di due nuovi collettori fognari ed un impianto di sollevamento per acque reflue.

La progettazione di tale importante intervento ha preso il via dalla necessità di rifacimento della fognatura mista di via Costa, in previsione della riqualificazione della stessa strada con pavimentazione pregiata. Grazie allo studio complessivo del bacino idraulico, si è ritenuto necessario ampliare il raggio di azione, al fine di ottimizzare il drenaggio delle acque meteoriche di un ampio settore del centro storico di Novellara.

L’inizio dei lavori è previsto per la prima settimana di marzo e le opere saranno suddivise in:

impianto di sollevamento e reti fognarie in via Marchi da via Prov. Nord a Via Gramsci: da marzo ad aprile 2024;

reti fognarie in via Marchi da Via Gramsci a via Cantoni: da giugno ad agosto 2024;

reti fognarie in via Costa da Via Cantoni a Corso Garibaldi: da settembre 2024 a marzo 2025.

Considerato il contesto nel quale saranno realizzate le opere, il cantiere sarà suddiviso in stralci tali da limitare l’impatto sulla viabilità e sulla vita cittadina.