Alcuni degli eventi in programma per la Giornata Internazionale della donna nei Comuni dell’Unione Appennino Bolognese:

MONZUNO:

Eventi presso la Sala Ivo Teglia – Via G. Bertini, 1:

VENERDÌ 1 MARZO – ORE 18:30 Libere nel lavoro: storie di donne e aziende impegnate per la parità.

Le aziende hanno un ruolo fondamentale per accelerare il percorso verso la parità di genere: su questo tema si focalizza l’incontro promosso, in occasione della Festa internazionale dei diritti delle donne, dai Comitati Soci di Emil Banca in Appennino.

L’appuntamento è alle 18:30 presso la Sala Ivo Teglia in via Bertini 1, per scoprire le storie di donne e aziende del territorio impegnate a far sì, attraverso strumenti di welfare e cultura, che il lavoro sia un mezzo di emancipazione e libertà.

Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo offerto dai Comitati promotori.

Le iscrizioni per partecipare su www.emilbanca.it/liberenellavoro

SABATO 2 MARZO – ORE 17:30 Le “PRIMEdonne” – Mostra dedicata alle donne che “per la prima volta” hanno fatto la storia.

La mostra rimarrà aperta dal 2 al 17 marzo. Orari: sabato e domenica 10.00 – 12.00 e 15.00 – 17.00. Altri giorni su appuntamento telefonando al numero 3385055363

SABATO 9 MARZO – ORE 17:00 Concerto della componente femminile della Corale Aurelio Marchi con la partecipazione della flautista Arianna Serenari.

SABATO 16 MARZO – ORE 17:00 Incontro con le autrici: la poetessa Miriam Bruni e le scrittrici Miriam Bruni, Marcella Nigro e Ala Turcan.

VADO:

SABATO 2 MARZO – ORE 17:00 – Spazio Stella Rossa

La detenzione femminile – incontro a cura dell’Avvocata Nausicaa Turco, Associazione Antigone Emila Romagna

SABATO 9 MARZO – ORE 11:00 – Campo sportivo

Inaugurazione panchina rossa offerta da Coop Reno

Per info: 338 5055363

CASTEL D’AIANO

Per la ricorrenza della Giornata internazionale della donna l’appuntamento a Castel d’Aiano è domenica 10 marzo con il reading teatrale di e con Michele Pagliai: (‘) alle ore 18:00 presso la Sala Civica (via Val d’Aneva).

GAGGIO MONTANO

VENERDI’ 8 MARZO 2024 ORE 10.00-11.00 – C/O ATRIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE S.D’ACQUISTO di GAGGIO MONTANO – Via Giordani 40

Racconti di donne. Momenti di condivisione su alcune figure femminili che hanno contribuito a rendere più ricco il patrimonio culturale.

Testimonianze di studentesse e studenti dell’Istituto alla presenza delle rappresentanti del Consiglio Comunale di Gaggio Montano.

A seguire le rappresentanti del Consiglio Comunale sono liete di incontrare le cittadine e i cittadini del Comune di Gaggio Montano per una riflessione comune sulla promozione dell’Uguaglianza e delle Pari Opportunità nel lavoro e nella vita presso la PANCHINA ROSSA di Gaggio Montano – Via Roma 30.

SEGUIRÀ OMAGGIO FLOREALE ALLE INTERVENUTE.

MARZABOTTO

martedì 5 marzo

Ore 20:30 Saggio di fine corso “Salute a Te!” – Laboratorio di Lettura espressiva nell’ambito del progetto *Il Corpo delle Donne. Corpo sociale. Una lunga Storia di Interazioni* a cura dell’Associazione Tra un atto e l’altro APS e

Collettivo Amalia – Sala Polivalente Casa della Cultura e della Memoria

mercoledì 6 marzo

Ore 21:00 Donna, Vita, Libertà! Concerto del Coro Farthan. Sarà presente Sohyla Arjmand dell’associazione Donne per Nasrin. – Sala Polivalente Casa della Cultura e della Memoria

giovedì 7 marzo

Ore 10:30 Inaugurazione panchina Rossa donata dalla Coop Reno contro la Violenza sulle Donne Pian di Venola – Parco via Porrettana Sud angolo via F.Lolli

Ore 17:30 Intitolazione nuovo Centro civico e giovanile di Pioppe e inaugurazione mostra fotografica “Donne in -mostra” – Via Pioppe Berleta, 9 Pioppe

venerdì 8 marzo

Ore 21:00 “Libero Corpo” Alessandra Atti ci condurrà in una serata coinvolgente per conoscere, tramite la musica e i movimenti del nostro corpo, gli infiniti punti di incontro che si sperimentano danzando.

Sala Polivalente Casa della Cultura e della Memoria

sabato 9 marzo

Ore 10:30 Celebrazione delle coppie per l’anniversario delle Nozze d’Oro e di Diamante Letture a cura di Gabriella Leonardi e Anna Maria degli Esposti.

La cerimonia sarà allietata dal tenore Giovanni Terruzzi e dal gruppo folkloristico “Gli Scariolanti” di Marzabotto diretti dal maestro Franco Bertolani – Sala Consiliare Comune di Marzabotto

Ore 14:00 Torneo di tennis femminile. Circolo di Tennis di Marzabotto

Alle ore 19:00 aperitivo dedicato a tutte le Donne – Campi da tennis Parco Bottonelli

Ore 15:00 “Il Corpo ritrovato” Presentazione pratica del laboratorio Shiatsu in collaborazione con associazione MondoDonna Onlus – Presidio Antiviolenza Chiama chiAma – Sala Polivalente Casa della Cultura e della Memoria

Ore 15:30 Pallavolo amichevole U13 femminile Marzabotto 2000 vs Trottola Volley Polisportiva Marzabotto 2000 ASD – Palestra di Marzabotto “V.Benini”

Ore 16:00 -18:30 “Un tè insieme”. Un pomeriggio creato dalle Donne, aperto a tutta la cittadinanza. Sfilata di abiti tradizionali arabi, Henné, te marocchino alla menta – Sala Polivalente Casa della Cultura e della Memoria

Domenica 10 marzo

“La Camminata delle Donne” a cura della Pro loco di Marzabotto, Pro loco Pioppe di Salvaro, Centro Sportivo Ricreativo Lama di Reno con la collaborazione delle Donne dell’Albero. Ritrovo e partenze:

ore 13:45 dal Centro Sportivo Ricreativo di Lama di Reno

ore 14:40 dal Parco P.Impastato di Marzabotto ore 14.30 dal giardino Scuola materna di Pioppe.

Ore 15:30 Arrivo presso il Parco Benessere ‘P.Leggio’

Pian di Venola.

Letture su Donne e Pace a cura della Consulta del Turismo e della Cultura del Comune di Marzabotto, con accompagnamento musicale della Scuola di Musica di Marzabotto CPMM.

Ore 16:00 merenda a cura delle Donne arabe di Mano tesa ODV

In caso di maltempo la camminata sarà annullata

Sino a domenica 10 marzo

Mostra di opere grafiche di Guttuso a cura di Corrado Ricci – Sala Polivalente della Casa della Cultura e della Memoria

per informazioni e prenotazioni 349 753 6667 – 335 161 9288