Rimangono chiusi per la notte, e riapriranno non appena ce ne saranno le condizioni, i ponti sul fiume Secchia sui quali, per precauzione, è stata sospesa la circolazione stradale dalle 10 di oggi (venerdì 1 marzo) a causa dell’innalzamento dei livelli idrici. Si tratta di Ponte Alto a Modena e ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera dove la situazione viene monitorata con continuità.

La piena, alimentata dalle piogge di questi giorni, sta lentamente transitando e il colmo è previsto nella serata con livelli intorno ai 9 metri. La riapertura sarà possibile quando il livello scenderà sotto soglia 2, che corrisponde a 8 metri a Ponte Alto.

Anche per la giornata di sabato 2 marzo è in vigore l’allerta Arancione per criticità idraulica, diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Il monitoraggio del nodo idraulico modenese comprende anche l’area del fiume Panaro, con particolare attenzione per la zona della Fossalta.

Nel monitoraggio sono impegnati tecnici comunali, provinciali e di Aipo, volontari della Protezione civile e, nel presidio della viabilità, operatori della Polizia locale. Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale.

Per la protezione civile è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.