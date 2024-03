Questa mattina intorno alle 5.30 una pattuglia dell’aliquota radiomobile della compagnia carabinieri di Guastalla. unitamente ai colleghi della locale stazione carabinieri, sono intervenuti lungo la statale 62 via Cisa nella frazione di Lentigione di Brescello dove, dove un 30enne di Casalmaggiore alla guida del veicolo Citroen Berlingo rimaneva coinvolto in un incidente stradale autonomo andando a collidere contro il muro di un edificio adibito a laboratorio di erboristeria provocando il danneggiamento di un tubo della rete pubblica per la fornitura di gas metano.

Sul posto intervenivano i vigili del fuoco di Sant’Ilario d’Enza e tecnici Ireti per il ripristino del danno. Nessuna persona è stata evacuata. Il tratto di strada è stato chiuso dai carabinieri in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di bonifica e ripristino tuttora in corso. Il conducente del furgone non ha riportato conseguenze.