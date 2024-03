Poco dopo mezzogiorno i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Gramsci n.3 a Baricella località Boschi per l’incendio di un appartamento.

Presenti in loco oltre agli uomini del 115, ai sanitari del 118 e Polizia Locale anche i Carabinieri della Stazione di Baricella. Nel rogo si è registrata una vittima, un 68enne italiano, deceduto a seguito dell’incendio verosimilmente scaturito da un elettrodomestico che aveva in casa. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, informata dai Carabinieri che hanno avvisato il PM di turno, la salma dell’uomo è stata affidata ai familiari e lo stabile è stato sequestrato per accertamenti.