Il Sovrintendente Bruno Molon ha ricevuto nella giornata di Sabato 2 Marzo, dal Comandante Gianni Doni, la medaglia d’argento di anzianità per i 25 anni di servizio nella Polizia Locale.

Entrato in servizio nella Polizia Locale nel 1998 a San Giovanni in Persiceto, l’agente Molon è arrivato nel Corpo di Mirandola nel 2000. Dopo aver prestato servizio nel reparto di pronto intervento, ha ampliato il personale parco di conoscenze professionali al servizio di polizia amministrativa, occupandosi di cantieri, di ordinanze, provvedimenti di traffico e occupazioni di suolo pubblico, oltre che in generale, dei numerosissimi cantieri sorti per il recupero degli edifici danneggiati dopo la doppia scorsa di terremoto del 2012.

“L’agente Molon ha dedicato, e continua a farlo, la sua carriera al servizio della nostra comunità – commenta il Sindaco Aberto Greco – Una professionalità indiscutibile e riconosciuta, sempre accompagnata dal sorriso di chi ama il proprio lavoro”.