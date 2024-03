Una risposta ai bisogni sanitari sempre più accurata e all’avanguardia. Il consultorio familiare del Distretto sanitario di Sassuolo si potenzia con un nuovo ecografo di alta fascia. Lo strumento è stato donato dall’associazione ‘Per Vincere Domani’, da tempo vicina alla sanità sassolese con progettualità e attività, in particolare all’interno del DH Oncologico dell’Ospedale.

Questa mattina, lunedì 4 marzo, si è tenuto un momento di ringraziamento all’associazione alla presenza del Presidente dell’Unione del Distretto Ceramico, Luigi Zironi; il sindaco di Sassuolo, Gian Francesco Menani; la Direttrice del Distretto sanitario di Sassuolo, Federica Ronchetti; Claudia Pigoni dell’associazione ‘Per Vincere Domani’ e una rappresentanza delle professioniste sanitarie del consultorio.

Il nuovo ecografo donato al consultorio di Sassuolo rappresenta un grossa opportunità per le donne del Distretto e verrà utilizzato anche per le donne in stato di gravidanza garantendo continuità assistenziale e adeguato monitoraggio facilitando così il percorso nascita.

“Il nuovo strumento, per cui ringrazio ancora una volta l’associazione ‘Per Vincere Domani’, permetterà di incrementare la qualità delle prestazioni ginecologiche delle pazienti cha abbiamo in carico con problematiche complesse quali perdite ematiche atipiche in post menopausa o in follow up oncologico – spiega la dottoressa Taila Kindi, Responsabile del Consultorio del Distretto di Sassuolo -. A queste donne quindi viene dato una risposta ai loro bisogni sanitari in maniera accurata senza la necessità di spostarsi in altrove in provincia”.

“Siamo molto felici di poter donare questo ecografo di nuova generazione al Consultorio di Sassuolo, per la diagnostica di patologie oncologiche e ginecologiche – aggiunge Claudia Pigoni dell’associazione ‘Per Vincere Domani’ -. Pensiamo sia importante avere strumentazioni moderne e all’avanguardia. La nostra realtà associativa, oltre che ai progetti di sostegno al paziente, è sempre stata molto attenta anche a sostenere la sanità locale”.