Le intense e prolungate precipitazioni di questi giorni hanno provocato due piccoli smottamenti su altrettante strade provinciali, con conseguenti limitazioni al traffico. Si tratta della Sp 9 delle Forbici dove, in prossimità del ponte sul torrente Prampola in comune di Villa Minozzo, il franamento della scarpata di monte ha comportato la chiusura di una corsia di marcia. Nel tratto interessato si viaggerà pertanto a senso unico alternato regolato da semaforo e limite di velocità a 30 km/h fino a quando le condizioni meteo consentiranno di effettuare i necessari lavori di messa in sicurezza della parete di monte.

Stessi provvedimenti – senso unico alternato regolato da semaforo e limite di velocità a 30 km/h – anche sulla Sp 107 Fondovalle del Tresinaro-Baiso, in prossimità del centro abitato di Baiso, dove pure si è verificato uno smottamento della scarpata di monte che ha comportato la chiusura di una corsia di marcia.