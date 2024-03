Esordio col botto del Circolo Amici della Lirica al Teatro Carani che ha registrato il tutto esaurito domenica sera 3 marzo in occasione del concerto ‘Aperitivo in musica’ organizzato dal Circolo Amici della Lirica, in onore e memoria del compianto Commendator Roberto Costi, direttore artistico per tanti anni del Circolo.

La voce del soprano Valentina Medici, l’accompagnamento musicale di Claudia Rondelli al pianoforte e di Claudio Ughetti alla fisarmonica hanno incantato il numerosissimo pubblico che ha gremito il teatro in ogni ordine di posti, con un repertorio di alto profilo artistico suscitando applausi a scena aperta agli artisti.

Il Circolo ringrazia gli artisti, gli spettatori accorsi così numerosi, la Direzione del Teatro e la Fondazione Teatro Carani per aver ridato alla cittadinanza, con la sua iniziativa, questo meraviglioso Teatro.