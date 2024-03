I carabinieri della compagnia di Guastalla, con competenze sulla Bassa reggiana e parte della val d’Enza, hanno celebrato il precetto pasquale nella chiesa “La collegiata di S. Stefano” del comune di Novellara, presieduta da monsignor Giuseppe Grigolon, cappellano militare della Legione Carabinieri Emilia Romagna. Con il cappellano ha concelebrato a don Giordano Goccini.

Alla cerimonia religiosa ha partecipato una rappresentanza dei carabinieri in servizio nei reparti della Compagnia di Guastalla, coordinati dal capitano Roberto Iandiorio, oltre a carabinieri in congedo delle sezioni di Correggio, Sant’Ilario e Guastalla, familiari dei militari in servizio e le vedove dei militari deceduti. Presente il sindaco di Novellara imprenditori locali associazioni del terzo settore del territorio e una rappresentanza comunità Sikh.

Il precetto pasquale è un momento di incontro e di fede a cui i carabinieri tengono molto. Nella Bassa si è svolto solitamente nella storica basilica di Pieve, non distante dal comando di via Allende a Guastalla ma anche quest’anno si è scelta la formula itinerante come avvenuto negli anni passati.