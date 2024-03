Giovedì 7 marzo ad “Azione Natura”, storica rassegna di incontri con i protagonisti dell’Avventura del Comune di Marano sul Panaro, ospite d’eccezione sarà l’alpinista Francois Cazzanelli.

Classe 1990 Cazzanelli brillantissimo alpinista valdostano, nonostante la sua giovane età, ha all’attivo un numero impressionante di spedizioni e prime salite. E’ membro della storica Società Guide Del Cervino e della Nazionale Italiana di sci alpinismo con la quale gareggia nelle più importanti competizioni internazionali di lunga distanza.

Come alpinista ha partecipato a quindici spedizioni extraeuropee dal Nepal alla Cina, dall’Alaska all’Antartide, fino alla Patagonia Argentina.

Nel 2018 è salito in vetta all’Everest e solo pochi giorni più tardi, ha raggiunto la vetta del Lhotse senza ausilio dell’ossigeno. Nel 2019 ha salito il Monte Vinson in Antartide e in Nepal, il Manaslu, altro mitico 8000:

Molte anche le avventure sulle montagne di casa come il concatenamento invernale di tutte le vette della cresta continua che unisce alcuni dei principali massicci montuosi della Valtournenche: la Catena del Furggen, il Cervino, le Grandes Murailles e le Petites Murailles; e l’apertura di diverse nuove vie. Con Matteo Della Bordella e Francesco Ratti detiene il record di concatenamento in velocità delle 4 creste del Cervino.

L’appuntamento è ad ingresso libero e gratuito, al Centro Culturale di Marano sul Panaro con inizio alle ore 21.