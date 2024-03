Il Museo della Bilancia di Campogalliano sarà tra i protagonisti della puntata di lunedì 11 marzo de “I fatti vostri”, nota trasmissione televisiva quotidiana di RAIDUE, in onda dalle 11 alle 13, nota come ‘la piazza più famosa d’Italia, diretta da Michele Guardì e condotta da Tiberio Timperi e Anna Falchi.

Si tratterà di una partecipazione in diretta, non in collegamento dal Museo ma direttamente in studio, dove il direttore Maurizio Salvarani porterà alcuni ‘pezzi’ significativi del ricco patrimonio di strumenti di precisione di proprietà dell’ente comunale.

Non si tratta della prima vetrina nazionale del genere, infatti l’originalità e l’importanza del Museo della Bilancia porta frequentemente trasmissioni e giornali nazionali ad interessarsi alla particolare realtà campogallianese.

Appuntamento quindi a lunedì 11 marzo, su RAIDUE, dalle 11 alle 13.