Protesta in via delle Costellazioni a Modena, dove i richiedenti asilo hanno manifestato per il mancato pagamento della diaria giornaliera da parte della Cooperativa che gestisce l’accoglienza.

In relazione alla protesta presso la struttura di Via delle Costellazioni 170 di circa quaranta richiedenti protezione internazionale per la mancata corresponsione della diaria giornaliera da parte della Cooperativa Sociale L’Angolo, gestore dell’accoglienza straordinaria, la Prefettura interviene con una nota:

“È in vigore una convenzione per il servizio di accoglienza straordinaria dei richiedenti protezione internazionale tra la Prefettura di Modena e l’ente gestore Cooperativa sociale L’Angolo, nell’ambito della quale il gestore è tenuto, tra gli altri servizi, a corrispondere un pocket money giornaliero.

In relazione ai pagamenti per i suddetti servizi, si evidenzia che gli stessi sono subordinati al controllo amministrativo contabile dei rendiconti presentati dagli operatori, svolto costantemente dai competenti Uffici della Prefettura, in raccordo con gli Uffici Centrali.

La protesta è rientrata a seguito di assicurazione circa la prossima erogazione dei pocket money da parte del gestore, in adesione agli obblighi contrattuali in essere”.