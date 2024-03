L’Amministrazione comunale di Castelnovo Monti ha emesso un’ordinanza per la modifica permanente alla circolazione stradale in via Boralattia, a Felina: è stato istituito un divieto di transito per veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate sul tratto a partire dall’azienda agricola al civico 25 fino all’intersezione con via Casa Perizzi (SP 7).

Dall’ordinanza sono esclusi mezzi autorizzati quali forze dell’ordine e polizia locale, vigili del fuoco, soccorso sanitario d’emergenza, protezione civile, soccorso stradale e automobilistico, mezzi della nettezza urbana.