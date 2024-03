“I carabinieri, – afferma Salvatori – che ogni giorno svolgono un grande lavoro per garantire la sicurezza dei cittadini e la legalità, anche in questo caso hanno portato a termine un’operazione davvero complicata. Lo spaccio di droga è strettamente collegato alla criminalità organizzata e va a intaccare la sicurezza dei cittadini, oltre che delle attività commerciali e delle imprese del territorio. Questi interventi permettono quindi di ristabilire la legalità e la sicurezza, andando a tutelare non solo i cittadini ma anche le attività economiche e i pubblici esercizi della città”.

Salvatori aggiunge che l’associazione condivide le affermazioni del sindaco di Modena quando sottolinea “l’importanza di affiancare a un’indispensabile attività di forte, energica ed estesa repressione dello spaccio, un paziente lavoro sociale, educativo e culturale di ascolto del disagio giovanile e prevenzione del consumo di droga”.

“È inoltre necessario aggiornare le norme vigenti e garantire, per questi criminali, la certezza della pena. La sicurezza della città è fondamentale per garantire il lavoro, l’incolumità dei cittadini e anche l’affluenza turistica” conclude Salvatori.