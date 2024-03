Come già comunicato in passato, la Questura di Reggio Emilia ha adottato già da due anni una serie di best practices per venire incontro alle crescenti richieste dei cittadini di rilascio del passaporto elettronico. Alla data odierna e a consuntivo dell’anno 2023, tutti i passaporti richiesti, sia con procedura ordinaria sia con quella di urgenza, sono stati rilasciati nei tempi stabiliti dalla legge ed in linea con la data di partenza indicata dall’utente.

Oltre alla gestione urgente delle istanze di tutti coloro che hanno richiesto il passaporto per comprovate esigenze di lavoro, di studio, per cure mediche o per missioni umanitarie, anche per l’anno 2024 funzionano a pieno regime le procedure volte a soddisfare tutte le esigenze di coloro che richiedono il rilascio anticipato del titolo di viaggio per turismo.

A far data dal 4 marzo 2024, è stata avviata, su espressa disposizione del Capo della Polizia, una nuova procedura sperimentale che vede coinvolte 10 province del paese, tra le quali anche Reggio Emilia.

Le province individuate sono un campione in grado di rappresentare in modo quanto più completo possibile le varie realtà del paese, con riferimento alla popolazione residente (nel capoluogo ed in provincia), all’estensione territoriale, ai titoli di espatrio rilasciati e alle modalità con le quali è stata affrontata l’emergenza.

In buona sostanza, la scelta ha privilegiato quelle sedi in cui l’emergenza passaporti, pur con le criticità ciclicamente segnalate, è stata gestita con modalità che hanno consentito comunque la partenza di tutti i cittadini nei tempi previsti dalla legge o in quelli più brevi segnalati dagli stessi utenti, senza alcuna rinuncia al viaggio.

Le innovazioni contenute nel progetto pilota riguardano principalmente l’Agenda prenotazioni del portale “Passaportonline” della Polizia di Stato.

Attraverso la nuova versione dell’agenda online, gli utenti, una volta effettuato l’accesso tramite SPID, avranno la possibilità di scegliere tra due modalità di appuntamenti:

· Appuntamenti ordinari

· Appuntamenti in urgenza

Qualora il cittadino debba partire entro 30 giorni dovrà selezionare la seconda opzione, Appuntamenti in Urgenza. Così facendo avrà accesso alle disponibilità di una distinta agenda, riservata a coloro che hanno imminente necessità di partire e potrà prenotare un appuntamento con disponibilità da 1 a 30 giorni.

La disponibilità dei posti sull’agenda sarà limitata ad un periodo massimo di 30 giorni, periodo al momento ritenuto sufficiente per la gestione e l’evasione delle urgenze cosiddette “a vista”.

Nel caso in cui i posti a disposizione per le urgenze si dovessero esaurire, allorquando l’utente si trovi entro i 14 giorni dalla partenza, potrà scaricare un modulo di autocertificazione sul quale dichiarare le motivazioni impellenti che giustificano l’urgenza del passaporto. Con il modulo cartaceo, il richiedente si presenterà presso l’Ufficio Passaporti della Questura nella fascia oraria 09:00/12:00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Per fare fronte alle nuove necessità dettate dalla fase sperimentale, oltre agli orari vigenti (tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00 ed il giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00), sono stati potenziati gli orari dell’Ufficio Passaporti per le urgenze e gli overbooking con altri tre pomeriggi settimanali, precisamente lunedì, martedì e mercoledì dalle 15,00 alle 17,00.