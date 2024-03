Nel corso della mattinata odierna, una delegazione di Fratelli d’Italia, capitanata dal sassolese e consigliere regionale Luca Cuoghi, è stata ricevuta dai vertici di Confindustria Ceramica.

L’incontro, alla presenza del Viceministro a Trasporti e Infrastrutture On. Galeazzo Bignami, è stata l’occasione per porre l’attenzione su alcuni temi centrali per la competitività delle imprese ceramiche nazionali, quali i progetti infrastrutturali e trasportistici al servizio del distretto emiliano ed i divieti di transito imposti al Brennero, per le quali l’Italia ha già avviato una incisiva azione di verifica presso la Corte di Giustizia Europea.

Presente anche Stefano Cavedagna, candidato bolognese alle prossime elezioni europee di giugno, col quale è stato importante affrontare temi inerenti alle politiche UE: tematiche sensibili per il settore quali le necessarie modifiche al sistema ETS sulle emissioni di anidride carbonica e l’urgenza nel contrastare, con efficaci misure in mano all’Europa, le importazioni di prodotti in made in India. Nel 2023 l’export di prodotti indiani è cresciuto del 67%, in un contesto mondiale di contrazione.

Queste le parole del Cons. Luca Cuoghi, a margine della visita: “Un incontro proficuo tra i vertici di Confindustria Ceramica ed il Viceministro Galeazzo Bignami, che ha confermato l’avvio della realizzazione della bretella Campogalliano-Sassuolo, attesa da decenni. La presenza del candidato al Consiglio dell’Unione Europea Stefano Cavedagna ha permesso inoltre di gettare le basi per una nuova visione comunitaria, che sia d’aiuto e non d’impedimento alle aziende del territorio”.