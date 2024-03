Continua la campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore”, promossa dalla Polizia di Stato per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere.

Nel pomeriggio, in occasione della “Festa della donna”, in piazza Roma a Modena, è stato allestito un punto di ascolto e di informazione, a margine della manifestazione podistica “Donne in corsa”, che questo vanta il patrocinio della Polizia di Stato.

Una équipe di operatori specializzati della Divisione Anticrimine della Questura, affiancata dal centro “Liberiamoci dalla Violenza” della locale AUSL, ha messo a disposizione dei cittadini le proprie competenze, favorendo così un approccio proattivo con i cittadini.

L’obiettivo della campagna è infatti quello di promuovere momenti di incontro per agevolare l’emersione del fenomeno, offrendo alle vittime attuali o potenziali massimo supporto, e per fornire una corretta informazione sugli strumenti di tutela e di intervento in caso di violenza di genere.

L’iniziativa ha riscosso grande successo, moltissime le persone che si sono avvicinate al gazebo dove è stato anche distribuito il materiale informativo, predisposto dalla Direzione Centrale Anticrimine, per divulgare la cultura della prevenzione ad ogni forma di violenza di genere.