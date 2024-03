E’ stata inaugurata questa mattina, sabato 9 marzo, alla presenza del sindaco Giuseppe Daviddi e dell’amministrazione comunale, la riqualificazione di piazza Martiri della Libertà e di parte di via Aldo Moro, primo stralcio dei lavori più complessivi sul centro storico del comune.

Il sindaco Daviddi ha ringraziato i tecnici che hanno progettato e realizzato i nuovi spazi, in primis il responsabile tecnico dei lavori pubblici Salvatore D’Amico e l’architetto Marzia Zamboni: “E’ stato un lavoro curato nei minimi dettagli. Un iter condiviso, a partire dall’ascolto dei cittadini e delle loro esigenze. La riqualificazione del centro ha preso il via dalla centralità della persona: abbiamo realizzato una nuova piazza senza barriere architettoniche, con alberature che fossero gradevoli e pensate per favorire la socializzazione dei cittadini anche nei mesi più caldi. E’ stata data attenzione all’aspetto climatico: grazie alla nuova sistemazione verrà evitato l’effetto ‘isola di calore’. Abbiamo valorizzato il piccolo anfiteatro presente e utilizzato una pavimentazione che desse una sensazione di ampiezza e fruibilità. Grazie in particolare a commercianti e residenti per aver sopportato gli inevitabili disagi derivanti dal cantiere: ora tutti insieme possiamo godere di questi spazi belli e funzionali”.