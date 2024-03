Lotta all’immigrazione clandestina. Tre persone denunciate per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dell’immigrazione clandestina, è stato effettuato giovedì 7 marzo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Modena con mirati controlli nelle zone sensibili e periferiche delle città, nei pressi delle fermate dei trasporti pubblici e nelle adiacenze di attività commerciali, in una strategia di contrasto finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica contro i reati di strada commessi da soggetti irregolari sul territorio.

In tale ambito, a Carpi sono state controllate 23 attività ricettive tra alberghi,

affittacamere e Bed & Breakfast. Proprio all’interno di una di tali strutture è stato

individuato un 29enne di origini brasiliane che non aveva ottemperato all’ordine di

allontanamento dal territorio nazionale emesso nel mese di gennaio 2022 dalla Questura di

Como.

Nello stesso Centro è stato fermato un 22enne tunisino, che poco prima in quel centro

aveva rubato un telefono cellulare. Il giovane, sottoposto alle procedure di identificazione,

è risultato soggiornare illegalmente nel territorio dello Stato. L’interessato è stato

denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per la ricettazione del telefono

cellulare, immediatamente restituito all’avente diritto.

A Novi di Modena, in un cantiere edile allestito per la ristrutturazione di una

palazzina ad uso privato, è stato trovato un operaio straniero 19enne di origine pakistane,

privo di documenti di riconoscimento. Sottoposto ad identificazione è risultato non in regola

con le norme sulla permanenza in Italia.

Gli stranieri di cui si è detto sono stati tutti denunciati all’Autorità Giudiziaria per

ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale ed avviati presso l’Ufficio

Immigrazione della Questura di Modena per l’avvio dell’iter procedurale di espulsione.