Si è concluso domenica 10 marzo il trofeo di tennis “Marina Quattrocchi”, manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, che vede ogni inverno confrontarsi le migliori tenniste di terza e quarta categoria FITP a livello regionale.

Sui campi del Comune di Scandiano, gestiti da Coopazzurra, a prevalere in finale è stata la formazione di casa, ASD Sportissima, che ha sconfitto per 2 a 0 il Carpi Sport.

Per la squadra scandianese è cominciato tutto in discesa: la maestra di casa, Camilla Ferri, con un tennis solido e preciso, ha vinto per 6/2 un non facile primo set contro Lara Persiani, per poi dilagare nel secondo, vinto 6/0, anche per l’evidente calo fisico dell’avversaria.

Sul campo a fianco Nicol Capone ha faticato non poco per piegare la giovane Alessia Galli: il primo set è stato molto equilibrato e si è risolto solo per 7 a 5 al tie break. Nel secondo set Nicol ha preso la partita in mano, giocando in modo via via più sicuro, facendo esplodere gli applausi del pubblico in più occasioni. Dopo un inizio equilibrato del secondo set, il punteggio è stato 6/2.

E’ una delle vittorie più prestigiose del tennis scandianese, da anni sotto la guida del maestro Vittorio Zanni: Nicole e Camilla, a cui si aggiunge Elena Martinelli, oggi non in campo, hanno vinto tutti i confronti con le altre squadre, dimostrando affiatamento e capacità di superare i momenti difficili.

Questa vittoria dà alle ragazze di Sportissima grande fiducia in vista del campionato di serie C che comincerà la prossima settimana.