Proseguono gli appuntamenti alle Salse di Nirano per grandi e piccoli. E così sabato 16 marzo ci aspetta “Guida Galattica per Autostoppisti” con ritrovo alle 20.00 presso Ca’ Rossa. Un viaggio tra stelle, costellazioni e pianeti in un periodo insolito, ma ricco di affascinanti sorprese. Con la tecnologia 3D girovaghiamo nello spazio, per poi osservare il cielo delle Salse, ascoltando i miti antichi correlati alle costellazioni del periodo. Terminiamo con la realizzazione di un magico cubo racconta-storie. L’attività è dedicata ai bambini dagli 8 anni in su, ed è a ingresso libero.

Il giorno successivo, domenica 17 marzo alle ore 16.00 invece è prevista l’attività naturalistica “Urca, è una Emys!” con ritrovo presso il parcheggio del Pioppo. Dentro la Riserva vi sono stagni d’acqua dolce e aree umide, l’habitat ideale per un rettile in pericolo di estinzione: la testuggine palustre europea. Scopri caratteristiche, adattamenti, abitudini e nemici di Emys Orbicularis e i progetti in corso per salvare questo piccolo animale. Sempre a ingresso libero, l’attività è dedicata ai bambini dai 3 anni in su.

Info: salse.nirano@fiorano.it oppure 342/8677118. Consigliati abbigliamento comodo e calzature chiuse da ginnastica o trekking per agevolare le escursioni.