Nei giorni scorsi una pattuglia della Polizia Locale Terre di Castelli ha effettuato un controllo a Savignano sul Panaro, in via Claudia, a seguito di una segnalazione pervenuta per rifiuti abbandonati da ignoti in un campo.

Gli agenti hanno effettivamente accertato la presenza di una notevole quantità di rifiuti di varia natura depositati al suolo. Di concerto con gli operatori della ditta Hera, incaricata del recupero dei rifiuti, si sono raccolti alcuni elementi tramite l’osservazione del contenuto degli stessi per giungere alla identificazione del responsabile dell’abbandono, identificazione resa possibile anche a seguito dell’acquisizione delle immagini della videosorveglianza e del controllo dei varchi elettronici dislocati su tutto il territorio dell’Unione, che hanno permesso di individuare il veicolo con il quale i rifiuti sono stati trasportati e in seguito abbandonati nel luogo dello sversamento.

Il titolare della Ditta che si è resa responsabile dell’abbandono dei rifiuti, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Un ulteriore controllo incrociato della sua posizione TARI presso il Comune di Savignano sul Panaro ha permesso, inoltre, di accertare l’insolvenza della tassa sui rifiuti dall’anno 2019″.