UDINE (ITALPRESS) – Vittoria in discesa per il Torino, che batte 2-0 a domicilio l’Udinese. A decidere la gara la rete dell’ex di giornata, Duvan Zapata, e quella in avvio di secondo tempo di Nikola Vlasic. Parte bene il Torino, che si fa subito vedere prima con la conclusione pericolosa di Okereke, deviata in corner, poi con quella di Vlasic, che dalla distanza con il sinistro colpisce il palo. Gol sfiorato dalla squadra di Juric, che riuscirà però a trovarlo al 10′, con il cross dalla destra di Vojvoda e il colpo di testa di Zapata, sfuggito alla marcatura di Bijol e preciso nell’indirizzare il pallone alle spalle di Okoye. Udinese timido nell’atteggiamento ma che si fa vedere al 25′, con la fuga di Kamara e il suo sinistro che finisce di poco largo. Opportunità per i friulani, che però soffrono le ripartenze dei granata, pericolosi poco più tardi, nuovamente con Okereke, che riesce a concludere trovando pronto Okoye in tuffo. Ad inizio ripresa l’Udinese perde una brutta palla nei pressi della propria area, con l’uscita sbagliata di Pereyra a favorire il servizio di Zapata per Vlasic, lucido a dribblare Giannetti e siglare il 2-0. I granata dominano in mezzo al campo e creano superiorità offensiva, così come accade al 73′, sempre con Zapata, che stacca ancora di testa chiamando alla respinta reattiva Okoye. Finale di partita nel quale il Torino gestisce senza particolari rischi le ultime avanzate dell’undici friulano, che – esclusa una conclusione nel recupero di Success – non riesce ad impensierire Milinkovic Savic, arrendendosi alla seconda sconfitta nelle ultime quattro partite.

– foto Ipa Agency –

