Ieri pomeriggio intorno alle 14 i carabinieri della sezione radiomobile durante l’attività di pattugliamento hanno notato seduto su una panchina di un parco pubblico di Reggio Emilia un sospetto che alla vista dei militari ha imbracciato il monopattino cercando di allontanarsi per poi disfarsi di un involucro che, immediatamente recuperato dei carabinieri, è risultato contenere 56 dosi di stupefacente tra cocaina, eroina e crack. L’uomo veniva condotto in caserma dove la sostanza rinvenuta, analizzata con apposito esame narcotest, risultava essere cocaina per un peso complessivo di oltre 16 grammi (suddivisa in 36 dosi), crack per un peso complessivo di 10 grammi (suddiviso in 10) ed eroina per un peso complessivo di 6 grammi (suddivisa in 10 dosi). La successiva perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione del 27enne non consentiva di rinvenire ulteriore stupefacente.

Per questi motivi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno tratto in arresto un 37enne nigeriano domiciliato a Reggio Emilia, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.