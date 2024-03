SAALBACH (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Federica Brignone ha vinto il gigante di Saalbach, valido per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La campionessa azzurra, già in testa al termine della prima manche, chiude con il crono complessivo di 2’20″05, precedendo di 1″36 la neozelandese Alice Robinson e di 1″67 la norvegese Thea Louise Stjernesund, rispettivamente seconda e terza. Fuori nella seconda manche Marta Bassino, decima a metà gara. Per la valdostana si tratta del sesto centro stagionale, il 27esimo in carriera ed il podio numero 68 in Coppa del Mondo, a -1 da un mito come Thoeni. Decima piazza per la svizzera Lara Gut-Behrami, che festeggia la vittoria matematica della Coppa di cristallo e della Coppetta di gigante, sempre davanti a Brignone.

