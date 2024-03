Domenica 24 marzo dalle ore 18:00 torna “Il Migliore d’Italia”, il torneo di wrestling che ogni anno assegna la coppa di numero uno tricolore. Sarà un’edizione assolutamente speciale: a partecipare al torneo, per la prima volta dalla sua nascita, saranno infatti dodici atleti. Il torneo si svolgerà con una formula speciale che verrà annunciata all’inizio dell’evento. A salire sul ring saranno gli atleti tricolore che il pubblico del wrestling bolognese ha imparato a conoscere in questi anni grazie agli eventi targati Wrestling Megastars.

Al torneo parteciperà il primo vincitore, Nico Narciso, capo allenatore del Bologna Wrestling Team. Alla sua prima partecipazione troveremo anche King Danza, il “saint of wrestling”, lottatore divenuto attore cinematografico con anche un’apparizione al celebre evento Royal Rumble della WWE. A contendersi il titolo ci saranno inoltre il finalista dello scorso anno, il veneto Trucker, l’attuale campione italiano Wrestling Megastars Guido Buriani e il giovanissimo Lello Boy Jones, entrambi prodotti dell’accademia felsinea, e gli ex campioni Cannonball Jason e VP Dozer. Oltre a loro altri atleti ancora da annunciare si daranno battaglia vicendevolmente per portare a casa il trofeo.

Dulcis in fundo, la serata prevede anche un match per il titolo del Mondo di Wrestling. Red Scorpion, lottatore internazionale imolese e campione del mondo Catch Wrestling in carica, dopo aver sconfitto lo scorso dicembre addirittura l’ex stella WWE Chris Masters, metterà in palio il suo titolo contro uno dei top name inglesi in circolazione, Liam Slater. Un match inedito per il pubblico italiano, tra due dei wrestler più quotati in Europa, che promette di regalare grandissimo spettacolo.

Domenica 24 Marzo alle ore 18:00 al Teatro Centofiori in Via Gorki 24. Prevendite disponibili sul sito www.bolognawrestlingteam.com o tramite telefono al 3331683959.