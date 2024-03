« Io vorrei che tutti cominciassimo a sognare a progettare un mondo diverso.

Un mondo più giusto. Un mondo di uomini e di donne più felici e più fedeli a sé stessi.

Ecco da dove cominciare: dobbiamo cambiare quello che insegniamo alle nostre figlie.

Dobbiamo cambiare anche quello che insegniamo ai nostri figli»: Monica Morini e Annalisa Corrado citano la scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie per introdurre Le ragazze salveranno il mondo, spettacolo che giovedì 21 marzo alle ore 21 sarà al Teatro Metropolis di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia nel mese in cui si celebra la Giornata internazionale dei diritti della donna.

Le ragazze salveranno il mondo, creato per un pubblico di ogni età a partire dagli 11 anni, è liberamente tratto dall’omonimo libro di Annalisa Corrado, edizioni People, 2020. Lo spettacolo si avvale dei contributi alla ricerca di Annamaria Gozzi e della collaborazione artistica di Bernardino Bonzani. Regia Monica Morini, produzione Teatro dell’Orsa. In collaborazione con Orticelli Ribelli Festival.

Ingresso: € 10 intero, € 8 ridotto (under 18 e over 65).

Info e prenotazioni: WhatsApp al 351 548 2101, mail a orsa@teatrodellorsa.com.

Il Teatro Metropolis si trova in viale Antonio Gramsci 4 a Bibbiano (RE).

Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.