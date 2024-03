Ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in soccorso di una persona bloccata su di un albero. E’ successo alle 17:30 presso l’Ospedale S. Orsola in via Albertoni 15 a Bologna. La persona, incolume, è stata portata a terra grazie ad una squadra dei pompieri con autoscala dal distaccamento C. Fava ed una squadra con carro teli dalla sede Centrale. Sul posto anche i sanitari del 118 ed i carabinieri.