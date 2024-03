La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino peruviano di 21 anni e un cittadino cubano di 23 anni per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

Durante la mattinata di ieri, intorno alle ore 11.00, la Squadra Volante è intervenuta presso un noto centro commerciale, su chiamata al 112NUE da parte dell’addetto alla vigilanza, che aveva sorpreso i due uomini che dopo prelevato della merce dagli scaffagli e averla risposta in un borsello, erano usciti dal negozio.

Gli agenti hanno rinvenuto nella disponibilità dei due indagati un borsello (foderato da carta isolante in alluminio al fine di evitare di far scattare l’allarme antitaccheggio) contenente 2 confezioni di bottiglie di profumo non pagate, per un valore di circa 215 euro.

I due indagati, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati anche denunciati in stato di libertà l’uno per ingresso di soggiorno illegale in Italia, l’altro in quanto inottemperante all’ordine del Questore di Milano di lasciare il territorio nazionale.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti degli indagati la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.