Venerdì 22 marzo (ore 20.30) al Teatro Asioli di Correggio, per la stagione di prosa, va in scena Cirano deve morire, tratto dal “Cyrano” di Rostand, adattato e diretto da Leonardo Manzan. In scena l’attrice correggese Paola Giannini, Giusto Cucchiarini e Alessandro Bay Rossi, con musiche eseguite dal vivo da Filippo Lilli. Lo spettacolo ha vinto il premio College della Biennale Teatro.

Il giorno precedente giovedì 21 marzo, Leonardo Manzan, Giusto Cucchiarini e Paola Giannini incontreranno il pubblico (ore 18.30, Sala Conferenze, Palazzo dei Principi, ingresso libero).

Paola Giannini, correggese di nascita dopo la Civica Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano si è fatta notare come interprete e coautrice con lo spettacolo It’s App to You (con Manzan autore e regista) con cui ha vinto diversi premi (InBox, Kilowatt…). Ha partecipato a diverse produzioni di alto profilo per importanti teatri e registi come La casa di Bernarda Alba (Torino, regia Leonardo Lidi), Chi ha paura di Virginia Woolf (Umbria, regia di Antonio Latella, a fianco di Vinicio Marchioni e Sonia Bergamasco), Glory Wall (regia ancora di Manzan, spettacolo vincitore della Biennale Teatro 2020). In tv ha affiancato, dal 2017 al 2019, Maurizio Crozza in Fratelli di Crozza.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: biglietteria@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it