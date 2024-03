Un nuovo gioco inclusivo, accompagnato da una targa in ricordo di Elisa Mulas, i suoi due bambini e la nonna Simonetta: uccisi a coltellate dall’ex compagno di Elisa nel Novembre 2021 nell’appartamento di via Manin.

Sabato prossimo, 23 marzo, a partire dalle ore 16 presso il parco Ottavio Tassi, in via Gorizia angolo via Mameli, avverrà l’inaugurazione del gioco, alla presenza dell’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Sassuolo Sharon Ruggeri, e la sua contestuale intitolazione.

Saranno presenti le ragazze dell’Asd Skating Sassuolo per una piccola coreografia sui pattini a rotelle e seguirà un rinfresco offerto dalla Pasticceria Modenese.