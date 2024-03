Nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 marzo, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia intervenivano in via Passo Buole a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa di due furti commessi ai danni di altrettanti esercizi commerciali.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti trovavano in entrambi gli esercizi commerciali, di cui solo uno coperto da sistema di videosorveglianza, le porte a vetro degli ingressi in frantumi e i registratori di cassa aperti. A quel punto, durante le consuete attività di sopralluogo di furto e dopo aver visionato le immagini di videosorveglianza, gli agenti intercettavano in zona un soggetto appiedato, corrispondente a quanto emerso dalle riprese video, che, alla vista degli operatori, cercava di accelerare e cambiare direzione ma veniva prontamente bloccato.

L’uomo, un 23enne di origini albanesi, già noto alle Forze dell’Ordine a causa di precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, appariva molto sudato e con le mani sporche e, dopo essere stato incalzato dalle domande degli agenti intervenuti, collaborava con gli stessi ammettendo sostanzialmente i fatti. Tempestivamente, gli operatori effettuavano una perquisizione personale al soggetto dalla quale veniva rinvenuto del denaro contante costituente verosimilmente il provento dei furti posti in essere nei due esercizi commerciali.

Sulla base di quanto emerso e al termine degli opportuni accertamenti di rito, il 23enne è stato tratto in arresto per l’ipotesi di furto aggravato continuato e posto immediatamente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.