Si sono svolte ieri mattina 19 marzo, le operazioni di smontaggio delle campane dalla torre di Montalto, previste nell’ambito del progetto di restauro della torre campanaria e del muro del sagrato della chiesa vecchia, finanziati parzialmente con fondi del PNRR destinati alla “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”; progetto architettonico dell’arch. Emilia Lampanti, progetto strutturale dell’ing. Lucia Giaroli, impresa esecutrice Zuliani srl.

Le quattro campane sono state prese in consegna dalla ditta Capanni e verranno ricollocate nella cella campanaria al termine dei lavori.

Il parroco don Massimiliano Giovannini commenta: “Crediamo in questo progetto perché ci aiuta a conservare l’identità di questo territorio, dove tanti nostri parrocchiani hanno vissuto, lavorato, sofferto, amando questi luoghi riconosciuti come dono di Dio. Per dare compimento al progetto, contiamo sulla generosità del vostro Buon Cuore, che sappiamo essere grande e disinteressata. Un modo bello anche per ricordare i nostri cari che non sono più con noi”.

Continua la raccolta fondi da parte della Parrocchia di Montalto, per dare completa copertura alle spese da sostenere per il restauro della torre e del muro del sagrato, unici manufatti superstiti della chiesa demolita nel 1959. Chi volesse contribuire può effettuare un bonifico sul conto corrente della parrocchia:

IBAN IT 69T0503466420000000014502 – causale: restauro torre e muro della chiesa vecchia.