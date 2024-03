La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà un cittadino gambiano di 33 anni per i reati di danneggiamento ed inottemperanza al decreto di espulsione dal territorio nazionale. Durante la mattina di ieri, intorno alle ore 13.00, la Squadra Volante è intervenuta presso viale della Cittadella, a seguito di chiamata al numero unico d’emergenza 112, da parte di un cittadino, che segnalava la presenza di un uomo che stava danneggiando le autovetture in sosta, sferrando calci e lanciando pietre.

Gli operatori hanno individuato e fermato l’uomo, corrispondente alla descrizione fornita dal cittadino. Durante il controllo di polizia, il 33enne, che si trovava in evidente stato di alterazione psico fisica, alla richiesta degli agenti, non ha fornito documenti di riconoscimento. All’interno di una delle autovetture danneggiate e nelle sue immediate vicinanze sono state rinvenute alcune pietre.

Il 33enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che accertatane l’irregolare presenza sul territorio nazionale, ha istruito le pratiche per l’espulsione. Questa mattina, in esecuzione del provvedimento di trattenimento del Questore, l’uomo è stato accompagnato da personale della Polizia di Stato presso il Centro per i Rimpatri di Milano, da dove verrà definitivamente rimpatriato.