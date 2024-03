Sabato 23 marzo verrà presentata la lista del Partito Democratico per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno a Fiorano. Per l’occasione, è stato organizzato un aperitivo di presentazione, aperto a tutta la cittadinanza, che si terrà alle ore 17:00 nel porticato esterno di Casa Corsini (piazza Falcone e Borsellino, Spezzano).

All’evento saranno presenti il candidato a sindaco del centrosinistra, Marco Biagini, e i candidati al Consiglio Comunale. Di seguito, l’elenco dei sedici candidati a consiglieri comunali: Arcuri Gabriele; Bonetti Cesarina; Borghi Pier Giorgio; Branduzzi Davide; Cantelli Chiara; Debbia Giovanni; Del Mondo Gennaro; Di Napoli Raffaele; Duca Giulia; El Kholti Mohamed; Francia Elena; Lusetti Monica; Muradore Davide; Remigio Federico; Silingardi Morena; Turrini Alex.

Il Partito Democratico, con la coalizione formata dalle liste civiche ‘NOI CI SIAMO’, ‘Attiva Fiorano’ e ‘Impegno Comune’’, sostiene la candidatura a sindaco di Marco Biagini. Già vicesindaco di Fiorano dal 2014 al 2018, ricopre attualmente la carica di assessore nel Comune di Formigine.

Come PD, intendiamo rinnovare Fiorano, ripartendo da ciò che ha permesso alla città di diventare più bella, fruibile, sicura e aperta e correggendo quello che invece ha funzionato meno. L’obiettivo deve essere assicurare ai cittadini un Comune all’altezza per quello che riguarda la cura del territorio, la vivibilità e la sostenibilità ambientale e sociale.

Il motto della nostra campagna elettorale significa proprio questo. ‘Fiorano è adesso’ coincide con l’obbligo da parte della politica di fornire soluzioni innovative, senza cavalcare facili promesse. Equivale a tendere la mano verso le fasce più fragili, in primis i giovani, scegliendo accuratamente le priorità degli investimenti e delle spese. Dobbiamo pensare al futuro già oggi, per fronteggiare al meglio le sfide che ci pone il presente. Concepire l’avvenire come progresso, amalgamato con la ricchezza del nostro passato, vuol dire non disperdere quanto ottenuto in questi decenni, quanto piuttosto arricchirlo.

Fiorano necessita di un giusto connubio intergenerazionale. Fiorano necessita di più “vita”. Se il domani è adesso, anche Fiorano può essere adesso.