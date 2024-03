Sabato 23 marzo alle ore 20:45 presso la Sala Cvica “E.Ferraresi” in p.zza 1°Maggio, si conclude la 2°edizione del Novi Music Festival 2024 con ha visto una grande partecipazione di pubblico.

Dopo la splendida accoglienza del concerto Musiche per i Due Emisferi, che ha concluso la prima edizione del Novi Music Festival anno 2023, il pianista e compositore Massimo Malavasi presenta quest’anno le sue ultime composizioni strumentali: il secondo Concerto per Saxofono e Orchestra e il Concerto per Violoncello e Orchestra.

In programma anche due Studi per Pianoforte, alcuni estratti dai musical di Broadway “Nix” e “The Angel of Hell’s Kitchen” e alcune composizioni vocali.

Al pianoforte lo stesso compositore, accompagnato da Mattia Geracitano al violoncello e Armonya Nova Ensemble, Giuliano Nora al saxofono e Laura Biolcati Rinaldi alla voce.

per informazione: https://www.comune.novi.mo.it e le pagine di FaceBook e Instagram

