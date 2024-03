L’Arma dei Carabinieri di Modena ha aderito con piacere all’invito dell’Associazione “Banca del Tempo” ad un ciclo di due incontri – 15 e 20 marzo 2024 – sui temi delle aggregazioni giovanili violente, delle truffe agli anziani e collaborazione tra Carabinieri e gruppi di controllo del vicinato.

Alla presenza dell’avv. Viviana Bova, socia e coordinatrice della locale Associazione, il Capitano Giuseppe Calì, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Modena, ha analizzato e illustrato le caratteristiche delle cosiddette “baby gang” quale fenomeno dei nostri tempi, offrendo spunti di riflessione sui motivi che spingono i giovani ad aggregarsi per disegni antisociali o comunque votati alla violenza di strada e dibattendo sullo spaccato tra malessere giovanile e volontà criminale, in un’ottica tesa alle giuste condotte da adottare per la prevenzione della devianza giovanile ed il recupero dell’entusiasmo positivo dei ragazzi.

L’Ufficiale dell’Arma, stimolato dall’attenzione e dalla partecipazione attiva della platea, ha condiviso suggerimenti anche sulle realtà delle truffe in danno degli anziani e dei reati contro il patrimonio, in particolare dei furti in abitazione.

Gli incontri sono stati particolarmente apprezzati, hanno suscitato profonde riflessioni sulle importanti tematiche e hanno consentito agli uditori di percepire qualche piccolo accorgimento di natura deterrente sui reati di cui si è trattato, nella considerazione di quanto il dialogo, la sensibilizzazione e l’informazione siano strumenti essenziali per una comunità orientata alla sicurezza partecipata.