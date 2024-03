Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, con l’ausilio di un’unita cinofila della Polizia Locale, hanno eseguito dei servizi straordinari nei comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese e Formigine, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio e consumo di droghe.

A Fiorano Modenese, il controllo stradale di un giovane 23enne, poi esteso all’abitazione, ha consentito agli operanti il ritrovamento e sequestro di 190 grammi di hashish, 14 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione.

Lo sviluppo investigativo ha indotto i militari ad eseguire una successiva perquisizione domiciliare a Formigine nei confronti di un giovane 25enne, trovato a sua volta in possesso di oltre 2 chilogrammi di hashish in panetti, 120 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e denaro contante per quasi 5mila euro, ritenuto provento dell’illecita attività.

Entrambi i giovani sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’organizzata attività antidroga si è svolta anche in zona periferica di Sassuolo, dove nei pressi di un autolavaggio i militari hanno proceduto al controllo di un 33enne che è stato trovato in possesso di alcuni grammi di “hashish” occultati sia sulla persona che nella sua abitazione. L’interessato è stato segnalato alla Prefettura di Modena quale assuntore di sostanze stupefacenti.