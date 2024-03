Oggi i Carabinieri di Pavullo nel Frignano hanno dato esecuzione ad una ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa familiare emessa dal Gip del Tribunale di Modena, nei confronti di un 55enne di origini marocchine, gravemente indiziato del delitto di maltrattamenti nei confronti di familiari o conviventi.

Dal luglio 2023 l’indagato maltrattava la ex coniuge convivente la quale, dopo 20 anni di matrimonio, aveva ottenuto il divorzio ma era stata costretta a coabitare con l’indagato che si era rifiutato di cambiare abitazione. La donna in più occasioni era stata minacciata di morte e percossa dall’indagato, che in una circostanza aveva tentato di strangolarla. All’uomo è stato anche imposto il divieto avvicinarsi a meno di 500 metri dalla persona offesa e dalla sua abitazione.