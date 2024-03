Nuvolosità in aumento al mattino, associata a deboli piogge e isolati rovesci sui rilievi occidentali; nelle ore serali ampie e temporanee schiarite in pianura.

Temperature stazionarie nei valori minimi, compresi tra 7 e 9 gradi; in lieve aumento le massime con valori tra 20 e 23 gradi. Venti deboli occidentali in pianura, deboli da sud-ovest sui rilievi al mattino, dal pomeriggio deboli-moderati sui rilievi romagnoli. Mare poco mosso fino alla sera; in seguito mosso largo.

(Arpae)